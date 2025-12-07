Bahis soruşturmasında gözaltına alınan Ahmet Çakar hastaneye kaldırıldı

Futbolda bahis soruşturmasında gözaltına alınan eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, rahatsızlandı. Kendisini iyi hissetmediğini söyleyen Çakar, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Çakar’ın hastanedeki tedavisi devam ediyor.