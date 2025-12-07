Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Bahis soruşturmasında gözaltına alınan Ahmet Çakar hastaneye kaldırıldı

Bahis soruşturmasında gözaltına alınan Ahmet Çakar hastaneye kaldırıldı

14:257/12/2025, Pazar
G: 7/12/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Ahmet Çakar
Ahmet Çakar

Futbolda bahis soruşturmasında gözaltına alınan eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, hastaneye kaldırıldı.

Futbolda bir süredir devam eden bahis soruşturmasının son operasyonunda gözaltına alınan eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, kendini iyi hissetmediğini söyleyerek hastaneye kaldırıldı.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, rahatsızlandı. Kendisini iyi hissetmediğini söyleyen Çakar, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Çakar’ın hastanedeki tedavisi devam ediyor.



#Ahmet Çakar
#Futbol
#Bahis
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ konut seçimi nasıl olacak, kaç m² olacağını vatandaş kendisi mi seçecek yoksa TOKİ mi belirleyecek?