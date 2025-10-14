Next Sosyal indir: Next Sosyal hesap açma giriş yapma nasıl olur?

Next Sosyal indir, hesap açma ve giriş yapma işlemleri, yerli sosyal medya platformuna ilgi duyan kullanıcılar arasında en çok merak edilen konuların başında geliyor. T3 Vakfı ve Baykar Teknoloji iş birliğiyle geliştirilen bu reklamsız, sansürsüz ve algoritmasız uygulama, haber, teknoloji, yaşam ve gündem odaklı paylaşımlarla dijital özgürlüğü ön plana çıkarıyor. Android veya iOS cihazınıza Google Play Store ya da App Store üzerinden "Next Sosyal" uygulamasını ücretsiz indirerek başlayabilirsiniz. İşte Next Sosyal indirme, hesap açma ve giriş linki hakkında detaylar.

1 /8 Next Sosyal , haber, teknoloji, yaşam ve gündem odaklı içeriklerin yer aldığı yerli ve milli bir sosyal medya platformudur. Next Sosyal uygulamasını kullanmaya başlamak oldukça kolaydır. İlk adım olarak Android cihazlar için Google Play Store’dan, iPhone kullanıcıları için ise App Store’dan “Next Sosyal” uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Uygulamayı açtıktan sonra karşınıza çıkan ekrandan “Hesap Oluştur” seçeneğine tıklayarak e-posta adresiniz, telefon numaranız veya sosyal medya hesaplarınızla yeni bir üyelik oluşturabilirsiniz.

2 /8 Next Sosyal Nasıl Kullanılır? Next Sosyal uygulamasını indirip kolayca kaydolarak kullanmaya başlayabilirsiniz. İlgi alanlarınıza göre içerikleri keşfedebilir, beğendiğiniz kullanıcıları takip ederek akışınızı kişiselleştirebilir, anketlerle fikir alabilir ve kendi içeriklerinizi (metin, görsel, video, anket) tek dokunuşla paylaşabilirsiniz. Platform, canlı geri bildirimlerle paylaşımlarınızın etkisini görmenizi ve kendi kitlenizi oluşturmanızı sağlar.

3 /8 NEXT SOSYAL'İ KİM KURDU? T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, yüzde 100 yerli ve milli imkanlar ile geliştirilen yeni sosyal medya platformu NEXT TEKNOFEST SOSYAL'in artık genel kullanıma açıldığını tüm dünyaya duyurdu. Genç girişimcilerin emeğiyle hayata geçirilen bu platform, kullanıcıları "Sosyal Medyadaki Buluşma Yerimiz" ve "Biz Yaptık" mottolarıyla dijital bir buluşma noktasında bir araya getirmeyi hedefliyor.

4 /8 Next Sosyal Özellikleri Neler? Next Sosyal , kullanıcı verilerini Türkiye'de tutarak veri güvenliği ve dijital özgürlük vaat etmektedir. Ayrıca, platforma entegre edilmiş "T3AI" adında bir yapay zeka robotu bulunmaktadır. "Ahlaklı yapay zeka" vizyonuyla geliştirilen bu robot, kullanıcı etiketlerine yanıt verebiliyor ve çok dilli içerikleri anlayabiliyor. Reklamsız bir deneyim sunmayı hedefleyen platform, gerçek zamanlı etkileşim ve gerçek insanlar prensibini ön planda tutmaktadır. Platfroma "https://giris.t3vakfi.app/tr/nasil-kayit-olurum" adresi üzerinden üye olarak giriş yapmak mümkün.

5 /8 Next Sosyal Nasıl İndirilir? Telefonunuza Android veya iOS üzerinden NEXT Sosyal uygulamasını indirip açın. "Giriş Yap" butonuna tıkladıktan sonra TEKNOFEST Sosyal sunucusunu seçip "T3 SSO ile Devam Et" seçeneğine tıklayın. Next Sosyal indirmek için tıklayın



6 /8

Next Sosyal Nasıl Hesap Açılır? Açılan ekranda "Kayıt Ol" butonuna tıklayın, formu doldurup "Hesap Oluştur" deyin. Telefonunuza gönderilen SMS kodu ile doğrulama yapın. Next Sosyal Hesap Açmak İçin Tıklayın

7 /8 Next Sosyal kayıt nasıl olunur? Next Sosyal Kayıt İşlemini Başlatın "T3 SSO ile Devam Et" seçeneğine tıklayın. Açılan ekranda "Kayıt Ol" butonuna basın. Bu adımları tamamladıktan sonra Next Sosyal platformunu kullanmaya başlayabilirsiniz. Dilerseniz web sitesi üzerinden de kayıt işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Next Sosyal Kayıt İçin Tıklayın