TSK'nın dört stratejisi

Küresel savaş riskleri artarken ordular yeniden yapılanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri de Türkiye’nin savunma sanayiindeki atılımın sağladığı avantajlarla yol haritasını 4 temel strateji üzerine kurdu: Hava savunma sistemleri, insansız sistemler, füze teknolojileri ve yapay zeka sistemleri…
Modern savaşın ihtiyaçlarına uygun, yüksek teknoloji odaklı yapıya geçmeye çalışan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yeni konseptiyle çağın gereklerine uyum sağlamaya çalışıyor. Bu kapsamda TSK önümüzdeki dönemde izleyeceği stratejiyi 4 ana başlık üzerine kurdu.
ÇELİK KUBBE KALKAN OLACAK
Bunlardan ilki hava savunma sistemleri. Hava savunma sistemleri alanında hızlı bir yükseliş trendi yakalayan Türkiye, sistemler sistemi Çelik Kubbe'yi tam kapasite devreye almak için çalışmalarını sürdürüyor. Çelik Kubbe'nin tamamlanması için geçtiğimiz günlerde ASELSAN ile Savunma Sanayi Başkanlığı arasında 6,5 milyar dolarlık bir anlaşma imzalandı. En son bu sistemin bir parçası olacak TF-2000 Hava Savunma Muhribi'nin de ilk blok inşaatına İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda başlandı.
İNSANSIZ ARAÇLAR KAPASİTE KAZANIYOR
İkinci başlık ise insansız sistemler. Günümüz teknolojik savaş alanlarının yönünü değiştiren kritik unsurlar olarak öne çıkan insansız sistemler küresel stratejilerin merkezine yerleşerek ülkelerin askeri kapasitesini yeniden şekillendiriyor. Türkiye de bu alana İnsansız Hava Araçları (İHA) ile başlamış, İnsansız Deniz Aracı (İDA) ve İnsansız Kara Aracı (İKA) ile yoluna devam ediyor.
HİPERSONİK FÜZEDE SERİ ÜRETİM
Füze teknolojileri de üçüncü başlık olarak değerlendiriliyor. Füze teknolojileri alanında ROKETSAN çalışmalarını çok hızlı bir şekilde ilerletiyor. Hipersonik füze üretimi TSK'nın önümüzdeki dönemde en önemli odak noktası olacak.
YAPAY ZEKA KABİLİYET ARTIRACAK
Dördüncü strateji de yapay zeka destekli sistemlere yönelmek olacak. Yapay zeka destekli sistemler, siber güvenlik elektronik harp ve uzay tabanlı iletişim kabiliyetlerini genişletecek. TSK yeni konsepti ile tüm bu sistemleri ileri seviyeye taşıyarak askerin sahadaki yükünü üzerinden alacak.
ANKA-III otopilot testinden geçti
- Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA III insansız hava aracının kritik otopilot testleri başarıyla tamamlandı. TUSAŞ'ın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, ANKA-III, geliştirme sürecinde önemli bir eşiği daha geride bıraktı. Sistem doğrulama ve tanımlama test uçuşları kapsamında 46'ncı sortisini tamamlayan ANKA-III, kritik otopilot testlerini de başarıyla sonuçlandırdı. Yüksek teknolojiye dayalı mimarisi ve üstün performansıyla ANKA-III, TUSAŞ'ın mühendislik kabiliyetini ve üretimdeki gücünü temsil ediyor. ANKA III, 2025'in başında gövde içerisinden ASELSAN'ın TOLUN mühimmatıyla başarılı bir atış gerçekleştirmişti. Yıl içerisinde ASELSAN'ın LGK-82 mühimmatını da ateşleyerek hedefi başarıyla vuran ANKA III, bir diğer testte jet motorlu hedef uçak Süper Şimşek'i kanat altından bırakarak atış testini başarıyla tamamlamıştı.