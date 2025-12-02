Türk savunma sanayisi Birleşmiş Milletler'in araçlarını koruyacak

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen RF jammerlar, Birleşmiş Milletler'in Afrika operasyonlarında görev yapacak zırhlı araçların güvenliğine katkı sağlayacak.
Uydu haberleşme, elektronik harp, radar sistemleri gibi alanlarda faaliyet gösteren ASER Teknoloji, Birleşmiş Milletler'in Afrika operasyonları zırhlı araçları için RF jammer tedarik ihalesini uluslararası dev savunma sanayi şirketlerini geride bırakarak kazandı ve teslimatları başarıyla gerçekleştirdi.