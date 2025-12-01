ASELSAN, Baykar, Roketsan… 5 Türk savunma şirketi dünya listesinde

SIPRI, 2024 yılında en çok silah ve askeri hizmet satışı yapan ilk 100 savunma sanayisi şirketini açıkladı. Şirketlerin 2024 yılında silah ve askeri hizmet satışları rekor seviyeye ulaştı. Açıklanan verilere göre, Türk şirketlerinin toplam gelirleri geçen yıl 2023’e göre yüzde 11 artarak 10,1 milyar dolara ulaşırken listede 5 Türk firması yer aldı. İşte o firmalar...

1 /7 Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) ilk 100 savunma sanayisi şirketi listesine 5 Türk firması girdi.



2 /7 Birçok silah üreticisinin geçen yıl üretim hatlarını genişlettiği, tesislerini büyüttüğü, yan kuruluşlar kurduğu veya başka şirketleri satın aldığı raporda yer aldı.

3 /7 Türk şirketlerinin toplam gelirleri geçen yıl 2024'e göre yüzde 11 artarak 10,1 milyar dolara ulaştı.



4 /7 Rapora göre, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) ilk kez en büyük 100 listesine girdi.

5 /7 Listede, ASELSAN 3,47 milyar dolar gelirle 47'nci,

6 /7 Türk Havacılık ve Uzay Sanayii 2,16 milyar dolarla 65'inci, Baykar 1,9 milyar dolarla 73'üncü,