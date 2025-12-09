Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvime göre, 2026 yılı 2. döneminde gerçekleştirilecek olan merkezi ortak yazılı sınavların tarihleri belli oldu. 6,7,8,9 ve 10.snıfları kapsayan uygulamada ilk sınavlar kasım ayında gerçekleştirilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre yaklaşan sınavlar öncesinde, herkes sınav günlerini merak ediyor. İşte 1. dönem 2. ortak sınav takvimi...
1. DÖNEM 2. YAZILI TAKVİMİ
Yayımlanan takvime göre 1. dönem 2. yazılı sınavları 22 Aralık 2025 – 9 Ocak 2026 tarihleri aralığında gerçekleşecek.
2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
2. dönem sınavları 1. yazılı sınavları Nisan 2026'da; 6. sınıf Türkçe dersi 7 Nisan Salı, 6. sınıf ve 8. sınıf matematik dersi 8 Nisan Çarşamba, 10. sınıf matematik dersi 9 Nisan Perşembe ve 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 10 Nisan Cuma günü yapılacak.
2. dönem 2. yazılı sınavları ise Haziran 2026'da; 7. sınıf matematik dersi için 2 Haziran Salı, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 3 Haziran Çarşamba günü uygulanacak.
Sınavlarda kullanılacak açık uçlu sorular, öğrencilerin konuyu ne kadar anladığını ortaya koymanın yanı sıra, öğretmenlerin öğrencilere nasıl geri bildirim vereceği ve öğrenme sürecinin nasıl şekilleneceği konusunda da önemli veriler sağlayacak.
1. Yazılı Ortak Sınavlar (Nisan 2026)
Sınıf Seviyesi Ders Sınav Tarihi Gün
6. Sınıf Türkçe 7 Nisan 2026 Salı
6. Sınıf Matematik 8 Nisan 2026 Çarşamba
8. Sınıf Matematik 8 Nisan 2026 Çarşamba
10. Sınıf Matematik 9 Nisan 2026 Perşembe
10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 10 Nisan 2026 Cuma