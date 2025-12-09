Yeni Şafak
Erişim engeli getirildi! Armut.com hizmet veren bakiyeleri ne olacak, iade edilecek mi?

08:509/12/2025, Salı
Online hizmet platformu Armut‘dan yapılan resmi açıklamaya göre, bu akşam saatlerinde web sitesine Türkiye’den erişim engeli geldi. Armut.com'da hizmet veren olarak üye olanlar bakiye yükleyerek müşterilere talep verebiliyor. Peki, Armut.com hizmet veren bakiyeleri ne olacak, iade edilecek mi? İşte Armut.com'dan yapılan son açıklamanın ayrıntıları.

Online hizmet platformu Armut.com, mahkeme kararıyla erişime kapatıldı. Platform üzerinden temizlik, nakliye, tamirat ve tadilat gibi hizmetler için müşteriler ile hizmet verenleri buluşturan Armut.com’un web sitesi ve mobil uygulamasına erişim sağlanamıyor.

Armut.com hizmet veren bakiyeleri ne olacak, iade edilecek mi?


Durumla ilgili kurucusu Başak Taşpınar Değim ile biz şu anlarda iletişim içerisindeyiz, özel bir resmi açıklama bekliyoruz. Gecenin ilerleyen dakikalarında paylaşacağız.

Armut.com’dan yapılan resmi açıklama;

“08.12.2025 tarihinde saat 18.00 sonrasında armut.com web sitemize yurt dışından erişim sağlanabildiğini, ancak Türkiye’den erişilemediğini fark etmemiz üzerine, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 04.12.2025 tarihli mahkeme kararına istinaden sitemize erişim engeli uygulandığını öğrenmiş bulunuyoruz.

Söz konusu karar tarafımıza henüz tebliğ edilmemiştir. Ayrıca erişim engeli işleminin mesai saatleri sonrasında uygulanmış olması nedeniyle, ilgili mahkeme karar metnine ve dolayısıyla erişim engelinin gerekçesine şu aşamada ulaşamamaktayız.

Avukatlarımız sabah ilk iş adliyeye giderek dosyaya erişecek, konuyla ilgili detaylı bilgi alacak ve haksız olduğuna inandığımız bu erişim engelinin kaldırılması için gerekli tüm hukuki girişimleri ivedilikle başlatacaktır.

Gerekçeyi ve sürecin detaylarını netleştirdiğimiz anda, hem hizmet verenlerimizi hem de hizmet alan kullanıcılarımızı bilgilendirecek ve kamuoyuyla paylaşacağız.”




Armut.com kimin, hangi hizmeti veriyor?


Armut, 2011 yılında kurulmuş bir “hizmet pazaryeri / online hizmet platformu”dur. Site ve mobil uygulamaları aracılığıyla; nakliyat, tadilat, temizlik, evde onarım, özel ders, organizasyon, fotoğraf çekimi gibi “hizmet verenlerle hizmet arayanları” bir araya getiriyordu.

