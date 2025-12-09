Şike görüşmesi WhatsApp’ta

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Futbolda bahis soruşturmaları” kapsamında şike görüşmelerinin WhatsApp üzerinden yapıldığı ortaya çıktı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olan iş insanı Cüneyt Semirli’nin avukatı Emre Sirac Pamuk aracılığıyla savcılığa sunduğu dilekçeye Yeni Şafak ulaştı. Semirli, Ümraniyespor–Giresunspor maçı öncesinde yaşanan şike sürecini adım adım anlattı.

İDDAA BAYİİ DETAYI

Hakem Zorbay Küçük, futbolcular Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı’nın da gözaltına alındığı soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen ancak yurt dışında bulunan Semirli, 20 Aralık 2023’te İddaa bayii sahibi Ümit Kaya tarafından WhatsApp üzerinden aranarak 24 Aralık’ta oynanacak Ümraniyespor–Giresunspor müsabakası için şike teklifi aldığını belirtti. 23 Aralık’ta İstanbul’da Kaya ile buluşan Semirli, Kaya’nın eski Adanasporlu futbolcu ve menajer Koray Şanlı ile Cenk isimli kişilerle temasta olduğunu, bu kişilerin Giresunspor’da oynayan bazı futbolcularla para karşılığı anlaşmaya hazır olduklarını söylediğini aktardı.

20 BİN DOLAR EFT'YLE GÖNDERİLDİ

Dilekçede, futbolculara verilmek üzere 20 bin dolar kararlaştırıldığı, Semirli’nin kendi payına düşen miktarı Ümit Kaya’nın bildirdiği hesaba EFT ve havale yoluyla gönderdiği ifade edildi. Aynı gün Palladium AVM’de Ümit Kaya ve Koray Şanlı ile bir araya gelindiği, futbolcularla bağlantıyı sağlayan kişinin Şanlı olduğu kaydedildi. Giresunspor’un kamp yaptığı Ramada by Wyndham Ümraniye Oteli belirlendi ve Ümit Kaya akşam saatlerinde otelden bir oda kiralayarak oda numarasını Şanlı’ya iletti.

OTELE GELMEYİP GÖRÜNTÜLÜ ARAMIŞ

Dilekçede, Koray Şanlı’nın tanınmamak için otele girmediği, görüşmeye görüntülü arama ile katıldığı belirtildi. Yaklaşık yarım saat sonra otel odasının kapısının çalındığı ve Giresunspor defans oyuncusu Faruk Can Genç’in odaya geldiği anlatıldı. Ümit Kaya tarafından 20 bin dolar nakit paranın futbolcuya teslim edildiği, Genç’in parayı aldıktan sonra odadan ayrıldığı dilekçede yer aldı.

BAHİS VE SES KAYITLARI DELİL OLDU

Semirli, karşılaşma öncesinde Ümit Kaya’nın yönlendirmesiyle yurt dışı bahis sitelerinde yüksek miktarda bahis oynadığını, ayrıca Ümit Kaya’nın eşi Gamze Neli Kaya adına kayıtlı “Kaan İddaa Bayii” üzerinden de aynı maça yüklü bahis yapıldığını kaydetti. Palladium AVM’de yapılan görüşmelerin ses kayıtları, otel odasındaki konuşmaların kayıtları ve WhatsApp yazışmalarının ekran görüntüleri de savcılığa teslim edildi. HTS, baz kayıtları ve kamera görüntüleriyle tüm sürecin teyit edilebileceği vurgulandı.

Bahisçilere tutuklama

Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 39 şüphelinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. 39 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 29'u tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Şüphelilerden Murat Sancak, Metehan Baltacı, Ahmet Okatan, Alassane Ndao çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Zorbay Küçük'ün de aralarında olduğu 10 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Gözaltına alınan ve rahatsızlığı sonrası hastaneye kaldırılan futbol yorumcusu eski hakem Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı, sağlık durumu nedeniyle kaldırıldı.







