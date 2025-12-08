Yeni Şafak
Bahis soruşturmasında yeni gelişme: 197 futbolcu PFDK'ya sevk edildi

17:028/12/2025, Pazartesi
TFF'den bahis soruşturmasında yeni soruşturma.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel liglerdeki amatör statüde yer alan 197 futbolcunun bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

Federasyondan yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi;

"Türkiye Futbol Federasyonu’nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında 10.11.2025 tarihinde PFDK’ya sevk edilen 1024 futbolcunun haricinde profesyonel liglerde yer alan kulüplerin “A Takım” listelerinde yer alan veya ilgili lig statüleri uyarınca esame listesine yazılarak profesyonel müsabakalarda oynatılabilen amatör statüdeki 658 futbolcudan bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki 197 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 08.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir."





