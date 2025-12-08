Bahis soruşturmasında 29 isim için tutuklama talebi

TFF’nin yasa dışı bahis açıklamasının ardından genişleyen soruşturmada 39 kişi gözaltına alınırken, aralarında futbolcu ve yöneticilerin de bulunduğu 29 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yasa dışı bahise karıştığı öne sürülen isimleri kamuoyuyla paylaşmasının ardından genişletilen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. Hakem, yönetici ve futbolcuların da aralarında olduğu toplam 39 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Diğer yandan, soruşturma kapsamında gözaltına alınan spor yorumcusu Ahmet Çakar kalp krizi geçirdi. Geçirdiği kalp krizinin ardından hastanede tedaviye alınan Çakar’ın sağlık durumu nedeniyle hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı. Çakar tedavisinin ardından sağlık durumuna göre ifade vermek için adliyeye mevcutlu olarak getirilecek.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan, Mehmet Emin katipoğlu ve Ümit Kaya’nın da bulunduğu 29 kişi tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Öte yandan Zorbay Küçük, Abdulsamet Burak, Cengiz Demir, Erhan Çelenk, İsmail Kalburcu, Salih Malkoçoğlu, Samet Karabatak, Tolga Kalender, Uğur Kaan Yıldız, Gamze Neli Kaya ise adli kontrol altına alınmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.