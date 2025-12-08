Bahis soruşturmasında 29 isim için tutuklama talebi

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yasa dışı bahise karıştığı öne sürülen isimleri kamuoyuyla paylaşmasının ardından genişletilen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. Hakem, yönetici ve futbolcuların da aralarında olduğu toplam 39 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Diğer yandan, soruşturma kapsamında gözaltına alınan spor yorumcusu Ahmet Çakar kalp krizi geçirdi. Geçirdiği kalp krizinin ardından hastanede tedaviye alınan Çakar’ın sağlık durumu nedeniyle hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı. Çakar tedavisinin ardından sağlık durumuna göre ifade vermek için adliyeye mevcutlu olarak getirilecek.