Türkiye yeni haftaya "Sibiryavari" soğuklarla merhaba diyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı 9 Aralık 2025 tarihli son rapora göre, yurdu etkisi altına alan yağışlı hava sistemi, sert sıcaklık düşüşleriyle birleşerek kara dönüşüyor. Birçok kentte sağanak yağış yerini yoğun kar yağışına bırakırken, uzmanlar fırtına ve buzlanmaya karşı vatandaşları uyarıyor. Bu hafta hangi ilde hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış ve kar bekleniyor? İşte "sarı kodlu" günün hava durumu detayları...
KUVVETLİ YAĞIŞ, KAR VE FIRTINA UYARISI
Türkiye'nin bazı bölgeleri için kuvvetli yağış, kuvvetli kar ve fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli sağanak bekleniyor.
Yarın sabah saatlerinden itibaren ise Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda görülecek yağışların, Hakkari, Şırnak'ın doğusu, Siirt-Pervari ilçesi ile Van'ın güneyinin yüksek kesimlerinde gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli kar şeklinde olması tahmin ediliyor.
Sağanak Yerini Kara Bırakıyor: Hangi İller Beyaza Bürünecek?
Meteoroloji'nin uyarı haritasına göre, Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında kuvvetli sağanak yağış etkili olurken, soğuk havanın etkisiyle yağışlar iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kara dönecek.
İç Anadolu ve Doğu Anadolu
Bu bölgelerde kar yağışının yoğunlaşması ve yer yer tipi şeklinde görülmesi bekleniyor. Birçok kentin yüksek kesimleri şimdiden beyaza bürünmeye başladı.
Geçiş Bölgeleri
Bolu Dağı gibi kritik geçiş noktalarında kar yağışının ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtiliyor.
Fırtına ve Buzlanma Tehlikesi: Sürücülere Kritik Uyarı
Sadece yağış değil, rüzgar da sert yüzünü gösteriyor. Kıyı kesimlerde rüzgarın fırtına şeklinde eseceği tahmin edilirken, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.
Uzmanlar, özellikle sabah ve gece saatlerinde oluşabilecek gizli buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri uyardı. Kış lastiği olmayan araçların trafiğe çıkmaması gerektiği vurgulanırken, görüş mesafesinin düştüğü bölgelerde takip mesafesinin korunması hayati önem taşıyor.
Hafta Boyunca Etkili Olacak
Gelen soğuk hava dalgasının ve yağışlı sistemin hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yetkililer, vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün anlık uyarılarını takip etmeleri gerektiğini belirtiyor.
BUGÜN (9 ARALIK) HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
BURSA 7°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ÇANAKKALE 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 5°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç bölgelerde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 3°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 9°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 9°C, 16°C
Parçalı bulutlu
MANİSA 9°C, 13°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ve Antalya'nın doğu ilçelesi (Gazipaşa) aralıklı sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana'nın batısı ile Mersin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç bölgelerde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
ADANA 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
