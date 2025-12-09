BUGÜN (9 ARALIK) HAVA NASIL OLACAK?





MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

BURSA 7°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 8°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 8°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 5°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç bölgelerde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 9°C, 16°C

Parçalı bulutlu

MANİSA 9°C, 13°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ve Antalya'nın doğu ilçelesi (Gazipaşa) aralıklı sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana'nın batısı ile Mersin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç bölgelerde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

ADANA 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.



