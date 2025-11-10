İzmir açıklarında 14 göçmen kurtarıldı 35 göçmen yakalandı

İzmir’in Menderes ilçesi açıklarında, 8 Kasım günü saat 11.45 sıralarında, içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı alındı. Bölgeye görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-89) tarafından gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmasında, lastik bot içerisindeki 14 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarıldı.