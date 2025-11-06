Yeni Şafak
Kuşadası açıklarında 14 düzensiz göçmen yakalandı

09:296/11/2025, Perşembe
IHA
Bot içerisindeki 14 düzensiz göçmen (beraberinde 1 çocuk) yakalandı.
Bot içerisindeki 14 düzensiz göçmen (beraberinde 1 çocuk) yakalandı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde mobil radar tarafından lastik bot içerisinde tespit edilen 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuşadası ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-87) tarafından hareketli lastik bot durduruldu.

Bot içerisindeki 14 düzensiz göçmen (beraberinde 1 çocuk) yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler hakkında işlem başlatıldı.



#Aydın
#Kuşadası
#Göçmen
