Çeşme'de 27 düzensiz göçmen yakalandı

31 Ekim akşamı saat 19.15 sıralarında Çeşme ilçesinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi ile Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.