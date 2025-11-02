Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir
Çeşme'de 27 düzensiz göçmen yakalandı

Çeşme'de 27 düzensiz göçmen yakalandı

15:442/11/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

İzmir’in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 5’i çocuk 27 düzensiz göçmen yakalandı.

31 Ekim akşamı saat 19.15 sıralarında Çeşme ilçesinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi ile Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Bölgede yapılan ortak çalışma sonucunda kara üzerinde 5’i çocuk toplam 27 düzensiz göçmen yakalandı.
  • Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.


#İzmir
#Çeşme
#Göçmen
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli ve memur 2026 ocak maaş zammı için gözler enflasyon rakamlarında