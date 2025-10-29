Yeni Şafak
Edirne'de 23 kaçak göçmen yakalandı

Edirne’de 23 kaçak göçmen yakalandı

23:2029/10/2025, Çarşamba
DHA
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 23 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 23 kaçak göçmen yakalandı.

Sınır birliklerince Uzunköprü ilçesine bağlı Çakmak ve Hamitli köylerinde yapılan kontrollerde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu İran, Irak, Cezayir, Fas ve Afganistan uyruklu 23 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.



#Edirne
#Uzunköprü
#Göçmen
