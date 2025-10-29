Edirne’de 23 kaçak göçmen yakalandı

Sınır birliklerince Uzunköprü ilçesine bağlı Çakmak ve Hamitli köylerinde yapılan kontrollerde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu İran, Irak, Cezayir, Fas ve Afganistan uyruklu 23 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.