Emekli polis sınır kapısında tırda ölü bulundu

Yeşilsancak’ın cenazesinin Adapazarı’na gönderileceği öğrenildi.
Yeşilsancak’ın cenazesinin Adapazarı’na gönderileceği öğrenildi.

İstanbul’dan aldığı yükü Bulgaristan’a taşmak üzere yola çıkan 57 yaşındaki emekli özel harekat polisi, Kapıkule Sınır Kapısı’nda tırını park etti. Akşam saatlerinde aracında hareketsiz halde bulunan Yeşilsancak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İstanbul’dan aldığı yükü Bulgaristan’a taşıyan emekli polis, Kapıkule Sınır Kapısı’nda park halindeki tırında ölü bulundu.

İstanbul’dan aldığı yükü Bulgaristan’a taşmak üzere yola çıkan 57 yaşındaki emekli özel harekat polisi Osman Yeşilsancak, Kapıkule Sınır Kapısı’nda tırını park etti. Akşam saatlerinde Yeşilsancak’ın uzun süre hareket etmediğini fark eden diğer tır şoförlerinin durumu gümrük sahasında görevli personele haber verdi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede Yeşilsancak’ın hayatını kaybettiği belirledi.

Yeşilsancak’ın cenazesi, nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yeşilsancak’ın cenazesinin Adapazarı’na gönderileceği öğrenildi.



