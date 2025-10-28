Yeni Şafak
Keşan'da polisin durdurduğu 2 şüpheliden uyuşturucu ele geçirildi

12:2328/10/2025, Salı
IHA
2 adet peçete içerisinde 7,33 gram kimyasala bulanmış tütün olarak tabir edilen uyuşturucu ele geçirildi.

Edirne’nin Keşan ilçesinde polis ekiplerinin durdurarak üst araması yaptığı 2 şüpheliden 14,84 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Yörük Mahallesi Kural Sokak’ta durumundan şüphelendiği S.Ç.’yi durduran polis yaptığı üst aramasında, kağıt içerisinde 7,51 gram kimyasala bulanmış tütün olarak tabir edilen uyuşturucu ele geçirdi. Polis ekiplerinin İspat Cami Mahallesi Manav Sokak’ta durdurduğu Y.D.’nin üzerinde de 2 adet peçete içerisinde 7,33 gram kimyasala bulanmış tütün olarak tabir edilen uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

