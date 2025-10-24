Yeni Şafak
Eskişehir’de uyuşturucu operasyonlarında 23 tutuklama

Eskişehir’de uyuşturucu operasyonlarında 23 tutuklama

15:5624/10/2025, Cuma
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan 23 şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan 23 şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı.

Eskişehir’de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 4 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ekim ayı içerisinde uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenledi. Evlerine baskın yapılan 23 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda 150 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai) elde edilebileceği değerlendirilen 1 kilo 447 gram uyuşturucu ham maddesi, 1 kilo 401 gram metamfetamin, 1 kilo 756 gram sentetik kannabinoid, 6 bin 660 uyuşturucu hap, 42,78 gram esrar, 5 hassas terazi, 7,75 gram kokain, 2 tabanca ve 30 fişek ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan 23 şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı. Ayrıca 175 kişi hakkında ise ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak’ suçundan adli soruşturma başlatıldı.



#Eskişehir
#uyuşturucu
#operasyon
