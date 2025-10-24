Yeni Şafak
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için şampiyonluk açıklaması! "Çok iddialı bir şey söyleyeyim..."

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe için dikkat çeken bir şampiyonluk açıklaması yaptı. Dilmen sözlerine, "Çok iddialı bir şey söyleyeyim" diyerek başladı ve sarı-lacivertliler için sürpriz bir tespitte bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, Stuttgart'ı 1-0 mağlup etti ve puanını 6'ya yükseltti.

Maçı Sports Digitale YouTube kanalında değerlendiren Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki şampiyonluk şansına dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

Dorgeles Nene'nin performansına değinen Dilmen, "Nene daha benim düşündüğüm Fenerbahçe seviyesinde değil çünkü benim düşündüğüm Fenerbahçe... Çok iddialı bir şey söyleyeyim." diyerek Fenerbahçe iddiasını dile getirdi.

Dilmen yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe devre arasına 3-4 puan geride girerse şampiyonlukta Galatasaray kadar şansı olur diye düşünüyorum." dedi.

Ünlü yorumcu ayrıca Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi bütçeli takımların Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final oynaması gerektiğini belirtti.

