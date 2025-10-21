Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aydın
Bozdoğan’da uyuşturucu satıcısı yakalandı

Bozdoğan’da uyuşturucu satıcısı yakalandı

09:1921/10/2025, Salı
G: 21/10/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Yakalanan şahış.
Yakalanan şahış.

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde uyuşturucu kullanan 13 kişiye adli işlem yapılırken, uyuşturucu satıcısı bir kişi ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bozdoğan İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen 13 kişiye adli işlem yapıldı. Ayrıca yapılan operasyon kapsamında ilçede uyuşturucu madde satışı yapan İ.K (25) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bozdoğan İlçe Emniyet Amirliği tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve satımı ile mücadelede çalışmalarının artarak devam edeceği öğrenildi.

#Aydın
#uyuşturucu
#Asayiş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ ev sahibi olma hayali kuranlar için yeni bir fırsat sunuyor: 500 bin sosyal konut başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak?