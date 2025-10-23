Yeni Şafak
Adıyaman’da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

09:3423/10/2025, Perşembe
IHA
Operasyonda çeşitli miktarlarda metamfetamin, sentetik ecza hapı, 4 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, bu silahlara ait çeşitli çap ve özellikte fişekler, kesici aletler ile tarihi eser niteliğinde sikkeler ele geçirildi.
Adıyaman’da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 5 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çeşitli miktarlarda metamfetamin, sentetik ecza hapı, 4 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, bu silahlara ait çeşitli çap ve özellikte fişekler, kesici aletler ile tarihi eser niteliğinde sikkeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 4’ü, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#Adıyaman
#uyuşturucu
#operasyonu
