Tarih belli oldu: İmralı heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Lokman Özdemir
09:1723/10/2025, Perşembe
G: 23/10/2025, Perşembe
İmralı heyetinin Terörsüz Türkiye süreci kapsamında 28 Ekim Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştireceği açıklandı.

Terörden arındırılmış Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmalar hız kesmeden sürüyor.


Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin öncülüğünde başlatılan bu kritik süreç kapsamında, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde özel bir komisyon oluşturuldu.

Komisyon çalışmalarını sürdürürken, sürece dair yeni ve önemli bir gelişme daha yaşandı.



İmralı Heyeti'nin 28 Ekim tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile üçüncü kez görüşeceği duyuruldu.

Heyette kimler var?


Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme kapsamında DEM Parti Van Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul edecek.



