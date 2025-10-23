Yalova'da konserve yüklü tır alev alev yandı

Çiftlikköy ilçesinde otoyolda seyir halinde olan konserve yüklü tırda yangın çıktı. Sürücünün yol kenarına çekip çekiciyi dorseden ayırdığı yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Yalova-Kocaeli kara yolunun Çiftlikköy ilçesi yakınlarında saat 21.30 sıralarında 16 BPL 167 plakalı TIR’ın dorsesi, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINIRKEN DORSE KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Alevleri fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekip, çekiciyi dorseden ayırdı.
Yangın hızla yayılırken TOR, alev topura döndü. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, dorse kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle Kocaeli-Yalova kara yolunun Yalova istikameti bir süre trafiğe kapatıldı.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.