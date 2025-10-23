Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yalova
Yalova'da konserve yüklü tır alev alev yandı

Yalova'da konserve yüklü tır alev alev yandı

09:2423/10/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber

Çiftlikköy ilçesinde otoyolda seyir halinde olan konserve yüklü tırda yangın çıktı. Sürücünün yol kenarına çekip çekiciyi dorseden ayırdığı yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yalova-Kocaeli kara yolunun Çiftlikköy ilçesi yakınlarında saat 21.30 sıralarında 16 BPL 167 plakalı TIR’ın dorsesi, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.






YANGIN KONTROL ALTINA ALINIRKEN DORSE KULLANILAMAZ HALE GELDİ


Alevleri fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekip, çekiciyi dorseden ayırdı.

Yangın hızla yayılırken TOR, alev topura döndü. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.












Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, dorse kullanılamaz hale geldi.




Yangın nedeniyle Kocaeli-Yalova kara yolunun Yalova istikameti bir süre trafiğe kapatıldı.













Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.





#yalova
#konserve
#tır
#yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var? Hangi maçlar oynanacak? 23 Ekim Avrupa ve Konferans Ligi bugün oynanacak maçlar