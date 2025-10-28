Yeni Şafak
Edirne
Gümrük muhafızları geçit vermiyor: Kapıkule ve İpsala'da 524 kilo uyuşturucu ele geçirildi

12:3528/10/2025, Salı
G: 28/10/2025, Salı
AA
Gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.
Kapıkule ve İpsala sınır kapılarında düzenlenen operasyonlarda 524 kilo 336 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Kapıkule Sınır Kapısı'nda şüphe üzerine durdurulan tırlarda arama yaptı.

Aramalarda 427 kilo 540 gram uyuşturucu madde ve 66 kilo 400 gram uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi.

İpsala Sınır Kapısı'nda da bir tırın televizyon ünitesinin boşluklarına yerleştirilmiş 96 kilo 796 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.




#İpsala Sınır Kapısı
#Kapıkule Sınır Kapısı
#narkotik
