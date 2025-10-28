Gümrük muhafızları geçit vermiyor: Kapıkule ve İpsala'da 524 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Kapıkule Sınır Kapısı'nda şüphe üzerine durdurulan tırlarda arama yaptı.