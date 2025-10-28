Yeni Şafak
İlaçların arasından 8 kaçak göçmen çıktı

28/10/2025, Salı
IHA
Tıbbı malzeme yüklü tırda, tıbbi malzemeler arasında 8 yabancı uyruklu düzensiz göçmenin saklandığı tespit edildi.
Sivas’ta ilaç yüklü tırda ilaç paketlerinin arasında gizlenmiş 8 kaçak göçmen çıktı.

Sivas’ın Suşehri ilçesinde göçmen kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları çerçevesinde şüphelenilen yabancı plakalı bir tır durduruldu. Tıbbı malzeme yüklü tırda, tıbbi malzemeler arasında 8 yabancı uyruklu düzensiz göçmenin saklandığı tespit edildi.

Tır şoförü Y.D. gözaltına alındı. Gözaltına alınan tır şoförü adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


