İlaçların arasından 8 kaçak göçmen çıktı

Tıbbı malzeme yüklü tırda, tıbbi malzemeler arasında 8 yabancı uyruklu düzensiz göçmenin saklandığı tespit edildi.
Sivas’ta ilaç yüklü tırda ilaç paketlerinin arasında gizlenmiş 8 kaçak göçmen çıktı.
Sivas’ın Suşehri ilçesinde göçmen kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları çerçevesinde şüphelenilen yabancı plakalı bir tır durduruldu. Tıbbı malzeme yüklü tırda, tıbbi malzemeler arasında 8 yabancı uyruklu düzensiz göçmenin saklandığı tespit edildi.
Tır şoförü Y.D. gözaltına alındı. Gözaltına alınan tır şoförü adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
