Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çanakkale
Çanakkale’de göçmen kaçakçılığı operasyonu; 4 organizatör, 8 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’de göçmen kaçakçılığı operasyonu; 4 organizatör, 8 kaçak göçmen yakalandı

12:0225/10/2025, Cumartesi
G: 25/10/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Yakalanan kaçak göçmenler.
Yakalanan kaçak göçmenler.

Çanakkale’de göçmen kaçakçılığıya mücadele çerçevesinde düzenlenen operasyonda 4 organizatör, 8 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 17-23 Ekim 2025 tarihleri arasında 5 orta ölçekli operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 4 organizatör, 8 kaçak göçmen yakalanırken 3 araç ele geçirildi. Olaylara karışan 4 organizatörün adli işlemleri devam ederken şüphelilerin kullandığı 3 araç Yediemin Otoparkına teslim edildi.


Operasyonda yakalanan 8 kaçak göçmen, idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne (GÖKSEM) teslim edildi.

#çanakkale
#Kaçak göçmen
#Asayiş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
POMEM başvuruları ne zaman, başladı mı, POMEM başvuru kılavuzu yayınlandı mı?