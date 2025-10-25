Çanakkale’de göçmen kaçakçılığı operasyonu; 4 organizatör, 8 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’de göçmen kaçakçılığıya mücadele çerçevesinde düzenlenen operasyonda 4 organizatör, 8 kaçak göçmen yakalandı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 17-23 Ekim 2025 tarihleri arasında 5 orta ölçekli operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 4 organizatör, 8 kaçak göçmen yakalanırken 3 araç ele geçirildi. Olaylara karışan 4 organizatörün adli işlemleri devam ederken şüphelilerin kullandığı 3 araç Yediemin Otoparkına teslim edildi.
Operasyonda yakalanan 8 kaçak göçmen, idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne (GÖKSEM) teslim edildi.