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İzmir'de 35 kaçak göçmen yakalandı: 46 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir'de 35 kaçak göçmen yakalandı: 46 kaçak göçmen kurtarıldı

08:0314/10/2024, Pazartesi
G: 14/10/2024, Pazartesi
DHA
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Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, lastik botta bulunan 17'si çocuk 35 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı, 1 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı. Ayrıca Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında lastik botta bulunan 11'i çocuk 46 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri dün saat 02.40'ta Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından bir lastik bot tespit etti. Bölgeye giden ekipler, lastik botta bulunan 17'si çocuk 35 kaçak göçmeni yakaladı.

Aynı gün saat 05.30'da Dikili ve 09.35'te Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 lastik bot içerisindeki 11'i çocuk 46 kaçak göçmeni kurtardı, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi ise yakalandı.

Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


#İzmir
#Çeşme
#Göçmen

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