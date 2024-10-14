İzmir'de 35 kaçak göçmen yakalandı: 46 kaçak göçmen kurtarıldı

Ülke genelinde son bir ayda 200 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 4 bin 40 düzensiz göçmen yakalandı. Ülke genelinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik son bir ayda jandarma tarafından aralıksız düzenlenen operasyonlarda 200 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 4 bin 40 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinden 82'si tutuklandı, 31'i hakkında adli kontrol kararı verildi.