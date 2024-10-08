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Muğla
Muğla'da Yunanistan'ın geri ittiği 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'da Yunanistan'ın geri ittiği 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

09:268/10/2024, Salı
IHA
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Kurtarılan düzensiz göçmenler.
Kurtarılan düzensiz göçmenler.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 21 düzensiz göçmen kurtarılırken, bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Fethiye ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 21 düzensiz göçmen (beraberinde 8 çocuk) kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.


9 ayda 15 bin düzensiz göçmen yakalandı

Düzensiz göçle mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Edirne'de düzensiz göçle mücadele kapsamında hudut birlikleri ve kolluk kuvvetlerinin çalışmaları sürüyor. Ekipler, istihbari çalışmalar ve teknik takip sayesinde göçmen kaçakçılarının izini sürerek yakalıyor. Edirne Emniyet Müdürlüğü, yol kontrollerini İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile koordineli şekilde sürdürüyor. Düzensiz göçmen şüphesi taşıyan kişilere, Mobil Göç Noktası'nda parmak izi sorgulaması yapılıyor ve GöçNet veri tabanı üzerinden kimlik tespiti gerçekleştiriliyor. Düzensiz göçmen olduğu belirlenen kişiler, sınır dışı işlemleri için Edirne İl Göç İdaresi'ne sevk ediliyor. Bu kapsamda, son 9 ayda toplamda 14.975 düzensiz göçmen yakalanarak gerekli işlemler başlatıldı.


#Muğla
#Fethiye
#Yunanistan

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