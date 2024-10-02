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Çanakkale Ayvacık açıklarında 15 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale Ayvacık açıklarında 15 düzensiz göçmen yakalandı

09:212/10/2024, Çarşamba
AA
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 15 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Ayvacık'ta görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-8" ekibi, Ege Denizi'nin kuzeyindeki hareketli lastik botu tespit etti.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu "KB-20" tarafından durdurulan bottaki 6'sı Yemen, 5'i Sudan, 3'ü Filistin, 1'i Suriye uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalanarak sahile getirildi.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
9 ayda 15 bin düzensiz göçmen yakalandı

Düzensiz göçle mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Edirne'de düzensiz göçle mücadele kapsamında hudut birlikleri ve kolluk kuvvetlerinin çalışmaları sürüyor. Ekipler, istihbari çalışmalar ve teknik takip sayesinde göçmen kaçakçılarının izini sürerek yakalıyor. Edirne Emniyet Müdürlüğü, yol kontrollerini İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile koordineli şekilde sürdürüyor. Düzensiz göçmen şüphesi taşıyan kişilere, Mobil Göç Noktası'nda parmak izi sorgulaması yapılıyor ve GöçNet veri tabanı üzerinden kimlik tespiti gerçekleştiriliyor. Düzensiz göçmen olduğu belirlenen kişiler, sınır dışı işlemleri için Edirne İl Göç İdaresi'ne sevk ediliyor. Bu kapsamda, son 9 ayda toplamda 14.975 düzensiz göçmen yakalanarak gerekli işlemler başlatıldı.


#Ayvacık
#Sahil Güvenlik
#Çanakkale

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