81 ilde operasyon: 4 bin 40 düzensiz göçmen 200 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

Yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı.
Ülke genelinde son bir ayda 200 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 4 bin 40 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinden 82'si tutuklandı, 31'i hakkında adli kontrol kararı verildi.
Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığında kullanılan 107 araç ele geçirildi.
Ülke genelinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik son bir ayda jandarma tarafından aralıksız düzenlenen operasyonlarda 200 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 4 bin 40 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinden 82'si tutuklandı, 31'i hakkında adli kontrol kararı verildi.
Yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı.
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