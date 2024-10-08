81 ilde operasyon: 4 bin 40 düzensiz göçmen 200 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

Düzensiz göçle mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Edirne'de düzensiz göçle mücadele kapsamında hudut birlikleri ve kolluk kuvvetlerinin çalışmaları sürüyor. Ekipler, istihbari çalışmalar ve teknik takip sayesinde göçmen kaçakçılarının izini sürerek yakalıyor. Edirne Emniyet Müdürlüğü, yol kontrollerini İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile koordineli şekilde sürdürüyor. Düzensiz göçmen şüphesi taşıyan kişilere, Mobil Göç Noktası'nda parmak izi sorgulaması yapılıyor ve GöçNet veri tabanı üzerinden kimlik tespiti gerçekleştiriliyor. Düzensiz göçmen olduğu belirlenen kişiler, sınır dışı işlemleri için Edirne İl Göç İdaresi'ne sevk ediliyor. Bu kapsamda, son 9 ayda toplamda 14.975 düzensiz göçmen yakalanarak gerekli işlemler başlatıldı.