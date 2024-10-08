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81 ilde operasyon: 4 bin 40 düzensiz göçmen 200 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

81 ilde operasyon: 4 bin 40 düzensiz göçmen 200 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

08:428/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı.
Yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Ülke genelinde son bir ayda 200 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 4 bin 40 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinden 82'si tutuklandı, 31'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığında kullanılan 107 araç ele geçirildi.

Ülke genelinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik son bir ayda jandarma tarafından aralıksız düzenlenen operasyonlarda 200 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 4 bin 40 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinden 82'si tutuklandı, 31'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı.

9 ayda 15 bin düzensiz göçmen yakalandı

Düzensiz göçle mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Edirne'de düzensiz göçle mücadele kapsamında hudut birlikleri ve kolluk kuvvetlerinin çalışmaları sürüyor. Ekipler, istihbari çalışmalar ve teknik takip sayesinde göçmen kaçakçılarının izini sürerek yakalıyor. Edirne Emniyet Müdürlüğü, yol kontrollerini İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile koordineli şekilde sürdürüyor. Düzensiz göçmen şüphesi taşıyan kişilere, Mobil Göç Noktası'nda parmak izi sorgulaması yapılıyor ve GöçNet veri tabanı üzerinden kimlik tespiti gerçekleştiriliyor. Düzensiz göçmen olduğu belirlenen kişiler, sınır dışı işlemleri için Edirne İl Göç İdaresi'ne sevk ediliyor. Bu kapsamda, son 9 ayda toplamda 14.975 düzensiz göçmen yakalanarak gerekli işlemler başlatıldı.



#Göç İdaresi
#Kaçakçı
#Göçmen

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