Düzensiz göçmen operasyonu: 333 göçmen yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı ile ortak olarak yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında; İstanbul'da faaliyet gösteren Gaybubet Evlerine yönelik ve halen devam eden grup içerisinde aktif olarak faaliyet yürütülen değerlendirilen, bölgelere yönelik İstanbul'da 12 adrese operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında; Kamu kurumlarından ihraç edilen personel ile ve haklarında düzenleme kararı ve kesinleşmiş hapis cezası olanların da içinde bulunduğu toplam 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.