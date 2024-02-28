|
Gündem

Düzensiz göçmen operasyonu: 333 göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen 'Kalkan-13' operasyonlarında 42 göçmen kaçakçısı ile 333 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

10:26 - 28/02/2024 Çarşamba
DHA
Düzensiz göçmen operasyonu: 333 göçmen yakalandı
Düzensiz göçmen operasyonu: 333 göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen 'Kalkan-13' operasyonlarında 42 göçmen kaçakçısı ile 333 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; Diyarbakır merkezli Van, Şanlıurfa, Gaziantep, İzmir ve Düzce'de 31, Şanlıurfa'da 6, Adana'da 4, Batman'da ise 1 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını belirtti.

Yerlikaya, şüphelilerden 23'ünün tutuklandığını kaydederek, "Ayrıca 333 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tüfeklere, çok sayıda cep telefonu ve sim kart ile çok miktarda dövize el konuldu. Operasyonları koordine eden valilerimizi, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığını, operasyonları düzenleyen kahraman polisimizi ve Göç İdaresi Başkanlığı'mızın personelini tebrik ediyorum" dedi.







#Kalkan-13
#Operasyon
#Göçmen
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Petrol sert düştü! Motorin ve benzine indirim gelecek mi? 28 Şubat 2024 güncel akaryakıt fiyatları