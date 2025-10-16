Yeni Şafak
Bodrum açıklarında 24 kaçak göçmen yakalandı 19 kaçak göçmen kurtarıldı

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan lastik bottaki 24 kaçak göçmen yakalandı. Motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 19 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla Sahil Güvenlik Komutanlığı, 14 Ekim'de saat 00.20'de, Bodrum açıklarında lastik botta kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Ekipler, fiber karinalı lastik botu durdurup aralarında 7'si çocuk olan 24 kaçak göçmeni yakaladı.

Ekipler aynı tarihte saat 07.10’da bodrum açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 8’i çocuk 19 kaçak göçmeni de kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



