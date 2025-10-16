Yeni Şafak
09:2016/10/2025, Perşembe
AA
Edirne ve Kırklareli'nde 20 düzensiz göçmen yakalandı. İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Edirne ve Kırklareli'nde 20 düzensiz göçmen yakalandı.


Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 15 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.


Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de Kofçaz ilçesinde 5 düzensiz göçmeni yakaladı.


İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



#Edirne
#Kırklareli
#göçmen
