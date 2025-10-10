Yeni Şafak
Aydın’da 23 düzensiz göçmen kurtarıldı

09:1310/10/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Kurtarılan düzensiz göçmenler hakkında işlem başlatıldı.
Kurtarılan düzensiz göçmenler hakkında işlem başlatıldı.

Aydın’ın Didim ilçesinde lastik bot içerisinde sürüklenen 11’i çocuk 23 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Didim ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-909) tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki 23 düzensiz göçmen (beraberinde 11 çocuk) kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler hakkında işlem başlatıldı.



#Aydın
#Didim
#Sahil Güvenlik Botu
