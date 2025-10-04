Yeni Şafak
Bodrum’da 35 düzensiz göçmen yakalandı

15:114/10/2025, Cumartesi
IHA
Bodrum’da 5'i çocuk 35 düzensiz göçmen yakalandı
Bodrum’da 5'i çocuk 35 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 5’i çocuk 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu bölgeye hareket etti.

Ekipler tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durdurularak içerisindeki 30 düzensiz göçmen ile beraberinde 5 çocuk yakalandı.

Botta bulunan 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı. Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilirken gözaltına alınan şüpheliyle ilgili adli işlemlere başlandı.




#Bodrum
#Muğla
#düzensiz göçmen
