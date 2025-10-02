İzmir’de 72 düzensiz göçmen yakalandı: 31 göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 30 Eylül günü farklı saatlerde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda düzensiz göçmen hareketliliği engellendi. Saat 07.35’te Dikili ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları (TCSG-6, KB-107) sevk edildi.

Saat 11.05’te yine Dikili açıklarında Sahil Güvenlik botlarınca durdurulan lastik bottaki 6 düzensiz göçmen yakalandı. Saat 23.30’da Çeşme açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11) tarafından tespit edilen lastik botta da 33 düzensiz göçmen yakalandı.