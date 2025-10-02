Yeni Şafak
İzmir’de 72 düzensiz göçmen yakalandı: 31 göçmen kurtarıldı

10:292/10/2025, Perşembe
IHA
İzmir açıklarında sahil güvenlik ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 72 düzensiz göçmen yakalanırken Yunanistan tarafından Türk sularına geri itilen 31 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında sahil güvenlik ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 72 düzensiz göçmen yakalanırken Yunanistan tarafından Türk sularına geri itilen 31 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 72 düzensiz göçmen yakalanırken, 31 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir açıklarında 30 Eylül günü farklı saatlerde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda düzensiz göçmen hareketliliği engellendi. Saat 07.35’te Dikili ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları (TCSG-6, KB-107) sevk edildi.

Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Saat 11.05’te yine Dikili açıklarında Sahil Güvenlik botlarınca durdurulan lastik bottaki 6 düzensiz göçmen yakalandı. Saat 23.30’da Çeşme açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11) tarafından tespit edilen lastik botta da 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan ve kurtarılan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi

Aynı gün saat 08.45’te Karaburun ilçesi açıklarında düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik botları, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen fiber karinalı lastik bottaki 31 düzensiz göçmeni kurtardı.

Operasyonlarda 72 düzensiz göçmen yakalanırken, 31 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.



