Hatay’da 11 düzensiz göçmen yakalandı: 1 organizatör tutuklandı

Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 11 Suriye uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Reyhanlı-Antakya kara yolunda hafif ticari aracı durdurdu.
Araçtaki Suriye uyruklu 11 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.
Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle araç sürücüsünü gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.