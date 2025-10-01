Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Edirne
Edirne'de 6 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de 6 kaçak göçmen yakalandı

14:291/10/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 6 kaçak göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Eski köyünde denetim gerçekleştirdi. Denetimde yasa dışı yollarla yurda giren, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.



#Edirne
#Uzunköprü
#Türkiye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hamas Trump'ın Gazze planını kabul etti mi?