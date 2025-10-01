Edirne'de 6 kaçak göçmen yakalandı

Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 6 kaçak göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Eski köyünde denetim gerçekleştirdi. Denetimde yasa dışı yollarla yurda giren, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kaçak göçmen yakalandı.
