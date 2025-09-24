Aydın'da 23 düzensiz göçmen yakalandı

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Didim Sahil Güvenlik ekipleri ile koordineli olarak Aydın’ın Didim ilçesinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine yönelik faaliyet gerçekleştirdi. Ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 23 düzensiz göçmen sahile çıkmak üzere iken yakalandı Olayda, 1 adet zodyak bot, 1 adet bot motoru, 25 litre benzin, 2 adet şişirme pompası ele geçirildi.