Edirne'de 12 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 12 düzensiz göçmen yakalandı

10:0617/09/2025, Çarşamba
AA
Araçta Pakistan, Irak ve Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Araçta Pakistan, Irak ve Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir araçta yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Uzunköprü-Meriç kara yolunda şüpheli N.T'nin kullandığı aracı durdurdu.

Araçta Pakistan, Irak ve Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

Şüpheli N.T'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

#Denetim
#Edirne
#Uzunköprü
