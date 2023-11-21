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İzmir'de 37 düzensiz göçmen kurtarıldı 14 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından İzmir'de gerçekleştirilen çalışmalara sonucunda Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 37 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmak isteyen 14 düzensiz göçmen yakalandı.

22:10 - 21/11/2023 Salı
AA
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 can salındaki 37 düzensiz göçmeni karaya çıkarttı.

Urla ilçesi açıklarındaki adada bir grup düzensiz göçmenin olduğunun belirlenmesi üzerine harekete geçen sahil güvenlik ve jandarma ekipleri, 14 düzensiz göçmeni yakaladı.


#göçmen
#Sahil Güvenlik
#İzmir
44 dakika önce
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