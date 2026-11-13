İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince çalışma başlatıldı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel kadın eğitim yapılanmasında faaliyet yürüttükleri tespit edilen 32 şüphelinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amaçlandı.
İzmir'in yanı sıra Manisa, Gaziantep, Şanlıurfa, Kocaeli, Afyonkarahisar, Bursa, Denizli, Isparta, Konya, Ankara, Yozgat, Antalya ve Aydın'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında 29 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi.
Ekiplerin adreslerde yaptığı aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
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