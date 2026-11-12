İş adamı evinde ölü bulundu

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Olay, 9 Kasım’da İskele Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki bir villada meydana geldi. İzmir'de Moda Tekstil Konfeksiyoncuları (MTK) Sitesi'nde tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren firmanın sahibi Bekir Kayabaşı'na ulaşamayan yakınları saat 23.00 sıralarında yaşadığı eve gitti. Eve giren yakınları Kayabaşı'nı kanlar içinde buldu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Bekir Kayabaşı'nın öldüğünü belirlendi. Vücudunda bıçak ve kurşun izi bulunan Bekir Kayabaşı'nın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi sonrası Kayabaşı’nın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Bekir Kayabaşı, dün Hacı Hasanoğlu Hacı Erdoğan Şener Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Urla Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

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