İzmir'de fabrikadaki patlamada ölen işçi Abdullah Kılınç memleketi Şanlıurfa'da defnedildi

İzmir'deki hastanede işlemleri tamamlanan Kılınç'ın (44) cenazesi, uçakla Şanlıurfa'ya getirildi.

Kılınç'ın cenazesi, Suruç ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'ndeki mezarlıkta kılınan namazın ardından burada defnedildi.

Cenaze törenine katılan Mehmet Demir, hayatını kaybeden kuzeniyle 10 yıldır aynı demir çelik fabrikasında çalıştıklarını, kendisinin vardiyasının farklı olması nedeniyle patlama anında istirahatte olduğunu söyledi.

Fabrikada kullanılan vinçi taşıyan kolonların ocakların büyütülmesine rağmen güçlendirilmediğini ileri süren Demir, bu nedenle kazanın yaşandığını ve ihmal olduğunu iddia etti.

Demir, birçok arkadaşının hayatını kaybettiğini ve bu nedenle çok üzgün olduğunu ifade ederek, "Ben bir daha o noktada nasıl çalışabilirim? Nasıl gideyim oraya? Gitsem aynı noktada çalışmak zorundayım. Ben gidemem. Bir daha gidemem yani oraya. Gitsem bile ben hangi psikolojiyle orada çalışacağım." dedi.

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İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasında 9 Kasım'da meydana gelen patlamada 18 işçi hayatını kaybetmişti.

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