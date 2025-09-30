Bolu'da 21 kaçak göçmen yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde ’göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti’ suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar yürüttü. Operasyonlarda yakalanan 21 yabancı uyruklu şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.