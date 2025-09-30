Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bolu
Bolu'da 21 kaçak göçmen yakalandı

Bolu'da 21 kaçak göçmen yakalandı

14:5130/09/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Düzensiz göçmenler hakkında sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.
Düzensiz göçmenler hakkında sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.

Bolu’da 22-28 Eylül tarihlerinde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde ’göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti’ suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar yürüttü. Operasyonlarda yakalanan 21 yabancı uyruklu şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Düzensiz göçmenler hakkında sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.



#Bolu
#Operasyon
#Göçmen
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu istifa mı etti?