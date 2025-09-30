Yeni Şafak
Bodrum'da 24 düzensiz göçmen yakalandı: 2 kişi gözaltına alındı

Bodrum’da 24 düzensiz göçmen yakalandı: 2 kişi gözaltına alındı

09:3230/09/2025, Salı
IHA
Limana getirilen göçmenler Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
Limana getirilen göçmenler Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 5’i çocuk 24 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-71) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durdurularak içerisindeki 19 düzensiz göçmen ile beraberinde 5 çocuk yakalandı. Göçmenler arasında bulunan 2 kişi göçmen kaçakçılığı yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alındı. Limana getirilen göçmenler Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilirken gözaltına alınan 2 kişiyle ilgili adli işlemlere başlandı.






