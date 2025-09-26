İzmir açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığının envanterinde yer alan kıyı gözetleme mobil aracı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.