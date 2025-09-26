Aydın’da 26 düzensiz göçmen kurtarıldı

Didim ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-31, KB-105) tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki 26 düzensiz göçmen (beraberinde 8 çocuk) kurtarıldı.