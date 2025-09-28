Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir
İzmir açıklarında 56 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 56 düzensiz göçmen yakalandı

15:3428/09/2025, الأحد
IHA
Sonraki haber
İzmir açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalanarak güvenli şekilde karaya çıkarıldı.
İzmir açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalanarak güvenli şekilde karaya çıkarıldı.

İzmir’in Urla ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 43’ü denizde, 13’ü karada olmak üzere toplam 56 düzensiz göçmen yakalandı.

26 Eylül saat 04.23’te, Urla ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-22) tarafından Urla açıklarında hareket halindeki lastik bot durduruldu. Botta bulunan 43 düzensiz göçmen yakalanarak güvenli şekilde karaya çıkarıldı. Olayla bağlantılı olarak Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi tarafından karada yapılan takip sonucu 13 düzensiz göçmen daha yakalandı.


Yakalanan toplam 56 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.




#İzmir
#Urla
#düzensiz göçmen
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 asgari ücret zammı için flaş gelişme: TÜRK-İŞ Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na katılmıyor mu?