Altın, Fed’in para politikasına ilişkin artan belirsizliklere ve Powell’ın açıklamalarına karşın, tarife adımları ile jeopolitik risklerin etkisiyle haftayı pozitif bir seyirle tamamladı. Fed’in ekim ayında 25 baz puanlık faiz indirimine gitme olasılığı yüzde 89 düzeyinde fiyatlandı. Altının ons fiyatı, üst üste altıncı haftada da yükselişini sürdürerek haftayı 3 bin 759,7 dolardan tamamlarken hafta içinde 3 bin 791,1 dolarla rekor tazeledi. Peki Altın fiyatları ne olacak? Analistleden çarpıcı altın yorumları.
ABD’nin gümrük tarifelerinin fiyatlamalar üzerinde etkisi devam ederken ABD Başkanı Donald Trump, 1 Ekim’den itibaren ithal ilaç, mutfak ve banyo dolapları, döşemeli mobilya ve ağır kamyonlara uygulanacak gümrük vergisi oranlarını açıkladı. Fed yetkililerinin açıklamaları da emtia piyasalarının yönü üzerinde etkili oldu. Bazı üyeler iş gücü piyasasını korumak için daha agresif faiz indirimleri gerektiğini savunurken bazı üyeler ise özellikle enflasyon konusunda temkinli olunmasını vurguladı.
Fed Başkanı Jerome Powell, geçen hafta yaptığı konuşmada, tarife kaynaklı enflasyon etkilerinin nispeten kısa ömürlü olacağını belirterek, "Fiyat seviyesindeki bu tek seferlik artış muhtemelen birkaç çeyreğe yayılacak ve bu dönemde biraz daha yüksek bir enflasyon olarak kendini gösterecektir." ifadelerini kullandı.
Değerli metaller, Fed’in para politikasına ilişkin artan belirsizliklere ve Powell’ın açıklamalarına karşın, tarife adımları ile jeopolitik risklerin etkisiyle haftayı pozitif bir seyirle tamamladı.
Altının ons fiyatı, üst üste altıncı haftada da yükselişini sürdürerek haftayı 3 bin 759,7 dolardan tamamlarken hafta içinde 3 bin 791,1 dolarla rekor tazeledi. Fed Başkanı Powell’ın konuşmasında faiz patikasına ilişkin net bir sinyal vermemesi dolar endeksini yükselterek artışı bir miktar törpülese de güvenli liman talebi altının yukarı yönlü seyrini destekledi.
Dev banka yıl sonu altın tahminini yükseltti!
Citibank, altın piyasasına yönelik yeni değerlendirmesini açıkladı. Banka, küresel gelişmelerin fiyatlar üzerinde belirleyici olacağını vurgularken fiyat tahminini yükseltti.
ABD’li yatırım bankası Citi, altın fiyatlarına yönelik yıl sonu tahminini güncelledi. Banka, daha önce 3 bin 600 dolar/ons olarak açıkladığı beklentisini 3 bin 800 dolar/ons seviyesine çıkardı.
Citi’nin raporunda, ABD istihdam piyasasındaki zayıflama, tarifelerin küresel büyüme üzerindeki baskısı ve artan resesyon endişelerinin altını desteklediği vurgulandı.
Citi’nin yüzde 60 olasılık verdiği temel senaryoya göre, altın fiyatları önümüzdeki aylarda 3800 dolar/ons seviyesine çıkarak yeni rekorlara imza atacak. Ancak 2026’nın ilk çeyreğinde küresel büyüme görünümünde toparlanma yaşanması halinde altından çıkışların başlayabileceği belirtildi.
İslam Memiş altın fiyatları için ne dedi, hangi açıklamayı yaptı?
Küresel piyasalardaki gelişmeler yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Finans Analisti İslam Memiş Ekim ayına ilişkin önemli gelişmelere dikkat çekti. Memiş sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “28 Eylül-3 Ekim haftası piyasa ajandama notlar: Eylül ayını uğurladığımız, Ekim ayını karşıladığımız bir hafta olacak.Ekonomik veriler açısından yoğun bir hafta olacak.”ifadedelerini kullandı.