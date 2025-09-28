ABD’nin gümrük tarifelerinin fiyatlamalar üzerinde etkisi devam ederken ABD Başkanı Donald Trump, 1 Ekim’den itibaren ithal ilaç, mutfak ve banyo dolapları, döşemeli mobilya ve ağır kamyonlara uygulanacak gümrük vergisi oranlarını açıkladı. Fed yetkililerinin açıklamaları da emtia piyasalarının yönü üzerinde etkili oldu. Bazı üyeler iş gücü piyasasını korumak için daha agresif faiz indirimleri gerektiğini savunurken bazı üyeler ise özellikle enflasyon konusunda temkinli olunmasını vurguladı.